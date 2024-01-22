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Biri 49, diğeri 74 yaşındaki işçilerin üzerine malzeme düştü: Bir ölü

Düzce’de bir iş yerinde forkliftteki malzemeler üzerine devrilen işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı.

Güncel
  • 22.01.2024 18:51
  • Giriş: 22.01.2024 18:51
  • Güncelleme: 22.01.2024 18:54
Kaynak: İHA
Biri 49, diğeri 74 yaşındaki işçilerin üzerine malzeme düştü: Bir ölü
FOTOĞRAF: İHA

Düzce’de bir iş yerinde forkliftteki malzemeler üzerine devrilen işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı.
Olay, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde otomobil yan sanayi malzemeleri üretimi yapan bir firmada meydana geldi. Forklift ile fabrika içerisine ürün taşınıldığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak (49) ve Mithat Derici’nin (74) üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Paletlerin altında kalan işçilerden ağır yaralanan Ahmet Sancak Düzce Devlet Hastanesi’ne, Mithat Derici ise Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet Sancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mithat Derici’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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