Birleşik Metal İş Sendikası ile MESS anlaştı: "Zafer direnen metal işçilerinin oldu"

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, MESS ile 28 Eylül 2023 tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 'büyük kazanımlarla' sonuçlandığını açıkladı. Birleşik Metal-İş yaptığı açıklamada, “Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış olarak kabul edildi" dedi.

MESS ile işçi sendikaları arasında yürütülen MESS grup toplu iş sözleşmesi (TİS) grev aşamasında imzalandı. Sözleşmenin Başkanlar Kurulunun görüşünün alınarak imzalandığını belirten Birleşik Metal-İş yaptığı açıklamada, “Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış olarak kabul edildi” dedi.

Birleşik Metal İş Sendikası, anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, aylardır görüşmeleri süren MESS 2023-2025 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci bugün anlaşmayla sonuçlandı; zafer direnen metal işçisinin oldu ifadelerine yer verdi.

Birleşik Metal İş Sendikası'nın yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Sözleşme görüşmelerine 28 Eylül 2023 günü başlamış ve 22 Kasım 2023 günü beşinci toplantıyı yapmıştık. Daha sonra MESS’in davetleri ile üç toplantı daha gerçekleştirmiş; ancak anlaşma sağlayamamıştık. Görüşmelerin tıkanması üzerine Sendikamız, 19 Ocak, 23 Ocak ve 24 Ocak günleri için grev kararları almıştı.

Greve çıkmamıza çok az bir süre kala, bugün (17 Ocak 2024) MESS Sendikamızı yeniden görüşmeye çağırdı. Bu görüşme sonucu metal işçilerinin beklentilerini karşılayacak bir duruma gelinmesi nedeniyle Başkanlar Kurulumuzun da görüşünü alan Merkez Yönetim Kurulumuz, sözleşmenin imzalanmasına karar verdi.

Yapılan anlaşma şu şekilde:

• Ücret zammı, birinci 6 aylık dönem için çıplak saat ücretlerinde ortalama yüzde 98 artış olarak kabul edildi.

(Bu zam oranının dağılımı şöyledir: Saat ücreti 65 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretleri önce 65 TL’ye yükseltilecek, daha sonra üzerine yüzde 32 oranında zam yapılacak, ardından maktu (seyyanen) olarak 30 TL daha eklenecektir. Bu zammın yanında her kıdem yılı için saat ücretlerine 15 yılı geçmemek üzere 2 TL kıdem zammı yapılacaktır. EYT’lilere kıdem zammı ilk işe girdikleri tarih itibarıyla yapılacaktır.)

• 1 Mart’tan sonra (sözleşmemizin ikinci 6 aylık dönemi için) yüzde 30 zam yapılacak.

Ancak 6 aylık enflasyon yüzde 30’u geçerse çıkan enflasyon oranı uygulanacak.

• Sözleşmemizin üçüncü 6 aylık döneminde, enflasyona 3 puan refah payı eklenerek zam yapılacak.

• Son dönem olan dördüncü 6 aylık dönemde ise enflasyon oranında zam yapılacak.

1 Eylül 2023 tarihinde, yüzde 98 oranındaki zam, aylık olarak ücretle birlikte ödenen yakacak yardımı ile yüzde 102,3 oranına ulaşmıştır. Bir başka deyişle, bir metal işçisinin 31 Ağustos 2023 tarihindeki geliri, 1 Eylül 2023 itibarıyla yüzde 102,3 oranında artacaktır.

1 Mart 2024 tarihi itibarıyla ise sadece ücretlerde kümülatif olarak yüzde 157,4 oranında artış sağlanmıştır.

Bu zam ile ortalama ücretli bir metal işçisinin aylık net ücreti, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.541 TL olacak; ayrıca aylık net 1.048 TL yakacak tutarı da eklendiğinde, ele geçecek aylık net ücret 32.589 TL’ye ulaşacaktır. Bu ücret 1 Mart 2024 tarihinde ise 42,051 TL’ye çıkacaktır.

Sosyal haklar ise, sözleşmenin birinci yılında yüzde 140 oranında, ikinci yılında yıllık enflasyon oranında artacaktır.

Bu hakların yanı sıra;

• Ulusal ve dini bayramlarda fazla mesai ücret %100’den %125’e çıkacaktır.

• Engelli kadrosunda çalışanlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde idari izinli sayılacaktır.

• Anasınıfında öğrenim görenlere de eğitim yardımı verilecektir.

• 2 gün sünnet izni verilecektir.

• İşyerinde çalışan işçilerin en düşük ücreti, asgari ücretin yüzde 8 fazlasından aşağı olmayacaktır.

Metal işçileri, aylardır sürdürdükleri zorlu ve kararlı mücadeleleri sonucunda bugün büyük kazanımlar elde ettiler.

Mücadelemize destek veren kardeş sendikalara, siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine, basın emekçilerine ve tüm emek dostlarına teşekkür ederiz.

Sözleşmenin imzasında, işçilerin taleplerini dikkate alarak gerekli adımları atan MESS Genel Başkanı ve Yönetim Kuruluna da teşekkür ederiz.

Bu kazanımların elde edilmesi, işçinin Sendikasına ve mücadelesine inanması ile gerçekleşmiştir.

Metal işçisinin yükselen sesi, başından beri sürece öncülük eden Sendikamız tarafından gerçeğe dönüştürüldü ve karşılığını buldu.

Aylardır, “Biz kazanacağız, metal işçisi kazanacak!” dedik, “Metal işçisi kazanırsa tüm işçiler kazanır” dedik.

Metal işçisi kazandı, tüm işçi sınıfı kazandı"

TÜRK METAL SENDİKASI DA ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DUYURDU

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında bugün yapılan görüşmeden de anlaşma çıktı.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözü tuttuk, Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüzde 100’ü aşan bir zam aldık. Ücretlere aldığımız toplam zam ilk 6 ay için yüzde 98, yıllık ise yüzde 157,4 oldu. Sosyal yardımları da eklediğimizde ilk 6 ay zammı yüzde 105,1 oldu. Tüm üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun.” İfadelerine yer verdi.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 17 Ocak 2024 günü MESS Genel Merkezinde yapılan oturumda anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde daha önce yapılan 5 oturumda MESS tarafından yapılan teklifler sendikamız tarafından kabul edilmeyerek grev kararı alınmıştı. Grev kararının alınmasının ardından yapılan üç oturumda da görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

Taraflar bugün (17 Ocak 2024 Çarşamba günü) MESS Genel Merkezinde yeniden bir araya gelerek, 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya vardı.

Varılan anlaşmaya göre;

31.8.2023 tarihinde saatlik ücreti 65 TL’nin altında olan saatlik ücretler 65 TL’ye çekildi. Bu düzenleme 89.600 üyemizi ilgilendiriyor.

-Çekme uygulandıktan sonra tüm üyelerimizin saatlik ücretlerine yüzde 32 oranında zam yapıldı.

-Bunun ardından tüm üyelerimize seyyanen 30 TL/saat zam yapıldı.

-Ardından tüm üyelerimizin her kıdem yılına, 15 yılla sınırlı olmak üzere 2 TL/saat zam yapıldı. Bu madde EYT’den emekli olanların ilk işe giriş tarihleri itibariyle uygulanacak.

-Böylece sözleşmenin ilk altı ayı için, 1.9.2023 tarihinden geçerli olmak üzere toplamda ortalama yüzde 98 zam yapıldı.

-Sözleşmenin 2. altı ayında ücretlere, 1 Mart’tan geçerli olmak üzere enflasyon korumalı yüzde 30 oranında zam yapıldı.

- 3. altı ay zammı enflasyon ve 3 puan refah payı olarak belirlendi.

- 4. altı ay için zam oranı ise enflasyon oranında belirlendi.

-Sözleşmede ayrıca, tüm sosyal haklara ilk yıl için yüzde 140, ikinci yıl için yıllık enflasyon oranında artış getirildi.

-Ulusal bayram ve genel tatil günleri mesaisi yüzde 100’den yüzde 125 olarak artırıldı.

-Ayrıca iki gün sünnet izni alındı ve eğitim yardımı kapsamına anaokulu eğitimi de dahil edildi.

-Engelli üyelerimize Engelliler Gününde bir günlük ücretli izin verilmesi kararlaştırıldı.

-Böylece, taslağımızdaki çekme maddesinin tamamı, saatlik ücrete istediğimiz yüzde 80 zammın yüzdeli ve seyyanen olarak yüzde 76’sını aldık.

-Taslağımızda 3 TL olarak talep ettiğimiz kıdem zammını 2 TL’sini aldık.

-Kümülatifte ise birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil ortalama yüzde 105,1, yıllıkta ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40 artış sağladık."