Birleşmiş Milletler’in kararı İsrail’de öfke, Filistin'de memnuniyet yarattı

Gazze Şeridi’nde ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi İsrail'de hoşnutsuzluk yaratırken Hamas, karardan memnun olduğunu dile getiren bir açıklama yayımladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi’nde ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararı kabul etti.

15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvador, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edildi. Çekimser oy, ABD’den geldi.

BMGK’nin kararı ve ABD’nin çekimser oy kullanması İsrail’de tepkiye neden olurken Hamas tarafından ise memnuniyet açıklaması yapıldı.

İSRAİL ABD ZİYARETİNİ DE İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardımların genişletilmesi ve Refah'a yönelik planlanan askeri harekata alternatif seçenekleri ele almak üzere ABD’nin başkenti Washignton DC’ye gidecek olan İsrail heyetinin ziyareti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmeyerek çekimser kalmasının ardından iptal edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, ABD'nin Netanyahu'nun kararından dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: İSRAİL ATEŞİ KESMEYECEK

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasına karşı "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz" ifadesini kullandı.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin veto etmediği BMGK'nın Gazze'de ateşkes kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Katz, "İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas'ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız" ifadesine yer verdi.

FİLİSTİN: DOĞRU YÖNDE ATILMIŞ BİR ADIM

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze'de ateşkes kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ateşkes kararının daimi ve sürdürülebilir olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, derhal ateşkes kararının onaylanmasından duyulan memnuniyet belirtilirken, karar saldırıların tamamen durması için doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

Filistin halkına karşı saldırının durması gerektiği, yardımların sokulması ve zoraki tehcire engel olunması konusunda uluslararası oybirliğinin öneminin vurgulandığı açıklamada, tüm bunlara ayrıca işlevsel adımların ve İsrail'i cezalandırmanın da eşlik etmesi gerektiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi üyelerine, alınan kararın uygulanması konusunda üzerlerine düşen hukuki ve tarihi sorumluluğu yerine getirmeleri çağrısı yapıldı.

HAMAS: SÜRECE GİRİŞMEYE HAZIRIZ

Hamas ise BMGK’de alınan karardan duyduğu memnuniyeti bir açıklamayla dile getirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "BMGK'nin bugün yaptığı acil ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm Siyonist güçlerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini ve yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesini sağlayacak kalıcı bir ateşkese ulaşmanın gerekliliğini vurguluyoruz" ifadesi kullanıldı.

Esir takasının önemine değinilen açıklamada, "Her iki taraftaki esirlerin serbest bırakılmasına izin veren bir esir takası sürecine bir an önce girişmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

GUTERRES: KARAR UYGULANMALIDIR

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, “Güvenlik Konseyi Gazze konusunda uzun zamandır beklenen derhal ateşkes ilan edilmesini ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden bir kararı onayladı. Bu karar uygulanmalıdır. Başarısızlık affedilemez” dedi.

ABD’nin “Gazze’de ateşkes” tasarısına Rusya ve Çin vetosu

ABD’nin geçtiğimiz cuma günü Konsey’e sunduğu Gazze’de ateşkesin zorunluluğundan bahseden ve Hamas’ın 7 Ekim’deki operasyonunu kınayan karar tasarısı, 11 üye tarafından desteklenmiş, Rusya, Çin ve Cezayir tarafından reddedilmiş, Guyana ise çekimser kalmıştı. Öte yandan ABD, 7 Ekim’den bu yana BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etmişti.