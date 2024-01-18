Birlikte mücadele geri adım attırdı

Rize’deki AKSA Çoruh Elektrik’te çalışırken Enerji-Sen’de örgütlenen Muzaffer Kurtuluş’un işten çıkarılmasını mesai arkadaşları engelledi. İşçiler 5 kentte iş durdurdu. Kurtuluş işe geri döndü.

Emek Servisi

Rize’de sendikal örgütlenme yapan ve ‘performans düşüklüğü’ iddiasıyla işten çıkarılan AKSA Çoruh Elektrik A.Ş. çalışanı Muzaffer Kurtuluş, işçilerin 5 kentte iş bırakmasının ardından işe geri alındı.

AKSA Çoruh Elektrik A.Ş.'de çalışanı Muzaffer Kurtuluş, DİSK/Enerji-Sen’e üye olarak sendikal örgütlenme çalışmalarına katıldı. Kurtuluş, dün ‘performans düşüklüğü’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. Kurtuluş’un işten atılmasının ardından şirkette çalışan diğer işçiler de asıl sebebin performans düşüklüğü değil sendika olduğunu belirterek iş bıraktı.

Eylemler sürerken şirket yönetimi ile Kurtuluş, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. İş bırakan emekçiler ise bu sırada görüşmenin yapıldığı AKSA Çoruh Elektrik Rize Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Görüşme sonucunda anlaşma sağlandı.

DİSK/Enerji-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve Karadeniz Bölge Sorumlusu Hasan Yıldız, süreci BirGün’e anlattı. Şirketin çalışma yaptığı Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin’deki işçilerin kitlesel şekilde iş bıraktığını belirten Yıldız, görüşmenin olumlu sonuçlandırıldığını aktardı. Trabzon’da da “Fazla mesaiye katılmadı” denilerek 5 Ocak’ta bir kişinin işten çıkarıldığını ve bugün buna ilişkin bir görüşme yapılacağını ifade eden Yıldız, “İşe alınmazsa, işçi meclisimiz buna ilişkin de bir karar alacaktır” dedi.

MOBBİNG VE BASKI

Yıldız, taşeronda çalışan işçilerin, asgari ücretin yüzde 60 fazlası koşuluyla çalıştığını ancak 2010 yılında başlayan özelleştirme sürecinin ardından ücretlerin giderek eridiğini belirtti. Şu an işçilerin asgari ücretin ya sadece biraz üzerinde ya da altında maaş aldığını söyleyen Yıldız, şunları dile getirdi: “Bu ayın 5’inde 11 bin 700 lira maaş alan işçiler oldu. Türkiş’e bağlı TESİŞ’ üye işçilerle 3 yıllık toplu iş sözleşmesi yaptılar. Maaşlar sürekli düşüş eğilimde olduğu için işçiler sendika değiştirmeye başladı. Örgütlenme çalışmaları başladığında da şirket boş durmadı. Sarı sendikalar aracılığıyla işçilere müdahale etmeye, mobbing uygulamaya başladılar. Bu süreçte eylül ayından beri yaklaşık 50 toplantı yaptık. İşçiler mayıs ayından bu yana kendi aralarında dayanışma aidatı ödeyerek sürece başlamışlardı. Tunceli’deki direniş sırasında biz de Karadeniz’de sendika geçişlerini başlattık. Bu yılın sonunda da TESİŞ’le yapılmış olan toplu sözleşme bitiyor. Biz de bu sürede çalışmalarımızı yaparak süreci geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu baltalamak için örgütlenme sürecine destek veren, sevilen Muzaffer Kurtuluş adlı arkadaşımızı performans gerekçe göstererek işten çıkarıldığını söylediler. Müdür, bu sabah şirket yöneticilerinin grubuna ‘Bir kişiyi işten çıkardık diye bu arbede gereksizdi” yazıp işe gitmeyen işçilere tutanak tutulmasını istemiş. Muzaffer kendi gidip kendi çözdü toplantıda işe geri alındı. Tutanaklar da geri alındı.”

BİRLİKTELİK KAZANDIRDI

Bir arada hareket ederek başarı sağlandığına dikkat çeken Yıldız, “İnanan direnen tüm enerji işçileri de başaracaktır. Benzer sorunlar Uluğ Elektrik’te de oldu ve işçiler örgütlülüğü sayesinde hem sendikayla masaya oturuldu hem de işçilerin talepleri karşılık buldu. Yani işçinin birlikteliği kazandırdı” diye konuştu.