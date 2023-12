"Birlikte mücadeleyle kazanacağız"

Birleşik Metal-İş Sendikası, Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından başlattığı eylemlerine devam ediyor. İzmir’de yapılan eylemde işçiler, “Birlikte mücadeleyle kazanacağız” mesajı verdi.

Emek Servisi

Patron sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasındaki Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından metal işçileri, tepki eylemlerini sürdürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası bugün İzmir’de eylem yaptı. İzmir’deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan TOTOMAK ve ZF LEMFÖRDER işyerlerinin önünde eylem yapan işçiler, “Birlikte mücadeleyle kazanacağız” dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, burada yaptığı konuşmada, “MESS ile Sendikamız arasında uyuşmazlık aşamasında olan grup toplu iş sözleşmesi süreci hızla greve doğru gidiyor. Toplu sözleşme süreci 28 Eylül’de yapılan ilk toplantı ile başlamış ve 22 Kasım’da uyuşmazlık aşamasına geçmiştir. Toplu iş sözleşmesinin zamana yayılmadan, metal işçilerin talepleri doğrultusunda bitirilmesi önerilerimiz ve yaklaşımlarımız ise MESS tarafında karşılık bulmamıştır” dedi.

TEKLİFİ KABUL ETMEYECEĞİZ

MESS’in yıllardır toplu iş sözleşmesinde bulunan hakları da geriye götürecek tekliflerde bulunduğunu hatırlatan Atar, şunları ifade etti: “Metal patronları, ikramiyelerin fiili çalışmaya bağlı olarak ödenmesi, deneme süresinin 4 aya çıkartılması gibi teklifler ile kazanılmış haklarımıza bile gözünü diktiğini göstermiştir. Ülkenin ekonomik durumu malum. Her geçen gün alım gücümüz eirdi, eriyor. Dün aldığımızı bugün aynı fiyata alamıyoruz. Bizler her gün yoksullaşırken patronların keyfi yerinde. Onlar karlarına kar katıyorlar. Patronlar özellikle otomotivde tarihte görülmedik düzeyde kârlar elde ettiler. Buna rağmen MESS patronları ücret teklifimize karşı birinci altı ayda yüzde 35 zam önerdiler. Patronlar her gün ceplerini, kasalarını daha fazla doldururken bizlere ev sahibi ile kavgayı, açlığı reva görüyorlar. MESS’in tekliflerini kabul etmeyeceğiz! İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz!”