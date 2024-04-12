Birtek-Sen: İşverenle değil işçiyle hareket edin

EMEK SERVİSİ

Urfa’da sendikal hakları ve insanca çalışma koşulları için mücadele eden Özak Tekstil işçilerinin örgütlü olduğu Birtek-Sen, işverenle işbirliğini sürdüren Levi’s firmasına tepki gösterdi.

Açıklamada, Levi’s firmasının dünya üzerinde üretim yaptığı her yerde işçi haklarına olduğu ve ürünlerinin sömürü içermediği imajını pazarladığını ancak gerçekte böyle olmadığını belirtildi.

Açıklamada firma, işçilerin işe iadesi, sendika seçme haklarının tanınması, işsiz geçen sürelerin ücretlerinin ödenmesi, işe alınmayan ya da dönmek istemeyen işçilere sendikal tazminat ödenmesi için adım atmaya çağırıldı. Birtek-Sen bu adımlar atılmadığı sürece Levi's firmasının taahhüt ettiği şekilde Özak Tekstil/Kübrateks ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler aktarıldı: "Marka işçilerin işe iade edilmesi, işçilerin sendika seçme hakkının tanınması taleplerimizin Özak Tekstil işvereni tarafından kabul edilmesi için sorumluluk alacağına, Özak ile olan ilişkilerini tamamen keseceklerini söyledi. Ancak Levi's'ın Özak ile ilişkilerine devam etme kararını açıkça deklare ettiğini öğrendik. İçilerin hak ihlalleri giderilmemiş, sendikadan istifa etmeye zorlanmışken sözde işçi haklarına duyarlı markanın bu durumu göz ardı etmesini kabul etmiyoruz.”