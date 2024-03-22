BİRTEK-SEN’e 1,5 milyonluk ceza!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özak Tekstil işçilerini direniş yaptığı ve Hak-İş’e başlı Öz Tekstil-İş’ten istifa edip BİRTEK-SEN’e üye oldukları için cezalandırdı. BİRTEK-SEN’e işçi başına 5 bin 421 TL olmak üzere toplam 1 milyon 441 bin 986 TL ceza kesildi.

Emek SERVİSİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından BİRTEK-SEN’e tebliğ edilen belgede, ceza gerekçesi ‘Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna muhalefet’ olarak yer aldı. Tebligatta BİRTEK-SEN’in, işçilerin üzerinde sendikal baskı kurduğu iddia edildi. Tebligatta işverenin ise işçilere sendika konusunda herhangi bir baskı yapmadığı iddia edildi. Yazıda, 29 Kasım 2023 ve 1 Aralık 12.2023 tarihlerinde fabrikada yapılan incelemeler neticesinde bu sonuca varıldığı ifade edildi.

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen cezaya ilişkin açıklama yaptı:

“Açtığımız davalar için ilgili mahkemelere sunduğumuz belgelerde de yer aldığı gibi, 2023 yılı Kasım ve Aralık aylarında BİRTEK-SEN’e Özak Tekstil’den toplam 545 üyelik gelmiştir. Bu üyeliklerin bir kısmı, eylemlerimiz devam ederken, fabrikada çalışmaya devam eden işçilerden oluşmaktadır. Söz konusu tebligatta, ‘BİRTEK-SEN’in işyerinde çalışan işçilere kendi sendikalarına üye olmaları yönünde baskı yapıldığı anlaşılmıştır’ ifadeleri yer almaktadır. Eyleme katılan işçilerin jandarma barikatından dolayı fabrikanın sokağına bile sokulmadığı, içerideki işçiler ile eyleme devam eden işçilerin hiçbir şekilde iletişime geçemediği koşullarda BİRTEK-SEN işçilere nasıl bir baskı yapmış olabilir? Bu incelemenin hangi heyet tarafından, hangi işçilerle görüşerek, hangi fabrikada yapıldığını anlamak mümkün değil. Çalışma Bakanlığı, hangi görüşmeler sonucunda bu karara varmış, anlamak güçtür. Çalışma Bakanlığı’na bağlı İŞKUR İl Müdürlüğü’nün hazırladığı tebligat, açıkça, patronun çıkarları gözetilerek, mücadele eden işçilerin ve sendikalarının cezalandırılması için hazırlanmıştır. Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR İl Müdürlüğü gönderdiği tebligat ile ‘Özak Tekstil’de yaptığınız gibi, patrona karşı gelirseniz; hakkınızı ararsanız; ekmeğinize, onurunuza sahip çıkarsanız; kölelik koşullarına boyun eğmezseniz cezasını çekerseniz’ demektedir.”