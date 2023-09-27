Bisikletçi Güzelgün'ün katil zanlısı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24), 71 günlük kaçışın ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Temel Ünlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24), 71 günlük kaçışın ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Temel Ünlü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alındı. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç. ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

ÜNLÜ, 71 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim oldu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.



