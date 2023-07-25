Bisikletli basketçiye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü serbest
Diyarbakır’da bisikletiyle karşı yola geçmek isteyen basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya çarpan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır’da bisikletiyle karşı yola geçmek isteyen basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya çarpan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi’nde meydana geldi. Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'ya (31), yaya geçidinden karşıya geçmek isterken, M.K. idaresindeki otomobil çarptı. Dicle Üniversitesi Hastaneleri’ne kaldırılan Buğdaycı, yaşam mücadelesini dün akşam kaybetti. Buğdaycı’nın cenazesi dün gece yakınları tarafından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’na defnedildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.