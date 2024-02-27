Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümü: Mütalaa açıklandı

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ve 71 günlük kaçışın ardından tutuklanan Temel Ünlü'nün yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Buna göre, Ünlü'nün 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul'da bisikletli Doğanay Güzelgün'e ölümün eilişkin davada açıklanan mütalaada, Temel Ünlü'nün 25 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü cezaevinden getirildi. Duruşmada Doğanay Güzelgün’ün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Temel Ünlü, "Ehliyetim yok. Polis uygulama noktasında durdum. Başka bir araçla ilgilenirken kaçtım. En fazla arkadan bir ceza gelir diye düşündüm. Kovalamaca olmadı. Kamera kayıtlarında görülür zaten. Ben pişmanım. Keşke o gün kolum kopsaydı da evden çıkmasaydım" dedi. Kazadan sonra suçu üstlenmeye giden Temel Ünlü’nün arkadaşı Mehmet Can Çoban ise, "Trafik kazası yaptığını ve aracı almamı istedi. Bende olayı tam olarak bilmeden gittim" diye konuştu.

25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tüm dosya kapsamında yaptığı değerlendirmede sürücü belgesi bulunmayan sanığın, olay günü bir arkadaşının evinde alkol aldıktan sonra kız arkadaşıyla dışarı çıktığı ve kız arkadaşının beyanına göre araç içerisinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımına devam ederek yolda iki ayrı polis denetiminden kaçarak, yüksek süratte araç kullandığını belirtti.

Savcı mütalasının devamında görevli polis memurunun alınan beyanında Temel Ünlü’nün yaklaşık 120-130 kilometre hızla uzaklaştığı, araç içerisinde yapılan aramada 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği, sanığın ehliyetinin bulunmadığı, olay öncesinde alkol aldığını beyan etmesinden sanığın olası kastla maktülün ölümüne neden olduğunu ifade ederek sanık Temel Ünlü’nün 'Olası kastla ölümü neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

TEMEL ÜNLÜ'YE EK SÜRE VERİLDİ

Temel Ünlü mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Benim başıma gelen kaza herkesin başına gelebilir. Aniden gelişen kaza. Rahmetlinin yola atlamasıyla gerçekleşmiş bir olaydır. Ortada olası kasıt nasıl olabilir. Hasbelkader kaza olmuş. Mütalaaya katılmıyorum. Bu yük bana ağır geliyor. Mağdurum. Vicdan azabı çekiyorum. Kendisi rahmetli oldu beni de yaşarken mezara koydu" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Temel Ünlü'nün mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.