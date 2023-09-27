Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü teslim oldu

Otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, haftalar sonra polise teslim oldu.

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