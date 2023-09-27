Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü teslim oldu
Otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, haftalar sonra polise teslim oldu.
İstanbul Kadıköy’de otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, teslim oldu.
Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz Salı sabahı polis kontrolünden kaçan Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası sürücü, olay yerinden kaçtı. Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücü Temel Ünlü, bir süredir oranıyordu.
İleri Haber'in aktardığına göre, Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, haftalar sonra polise teslim oldu.