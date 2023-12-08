Bisikletli Güzelgün'ün ölümü: Dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi

Kadıköy'de 18 Temmuz'da, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan ve 71 günlük kaçışın ardından tutuklanan Temel Ünlü'nün yargılandığı davanın ilk duruşması başlandı. Temel Ünlü'nün, 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle görevsizlik karar vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İstanbul'da otomobiliyle bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Temel Ünlü'nün, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Temel Ünlü katıldı. Duruşmada, maktul Doğanay Güzelgün'ün ailesi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, savunması alınan sanık Ünlü, olay tarihinde sahil yolunda aracıyla ilerlerken Bostancı İDO İskelesi'ne yaklaştığı sırada önünde bir bisiklet gördüğünü ifade ederek, "Frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat durmadım, çarptım" dedi ve pişman olduğunu ekledi.

Söz verilen Güzelgün'ün ailesinin avukatları sanığın eyleminin "olası kast altında öldürme" suçunu oluşturduğunu, bu nedenle görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, iddianame ve dosya kapsamına göre, sanığa yüklenen "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçunun vasfının değişerek "olası kastla kasten öldürme" suçunu oluşturabileceğini belirtti.

Bu kapsamda görevsizlik kararı veren mahkeme, dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da Temel Ünlü yönetimindeki 34 GNE 745 plakalı otomobil, bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpmış, ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Temel Ünlü'nün "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.