Bisikletli kadını taciz edip, mastürbasyon yapan erkek için istenen ceza belli oldu

İstanbul Kadıköy'de bisikletli bir kadını otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacize maruz bırakıp, mastürbasyon yapan şüphelinin 3 yıla kadar hapsi istendi.

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Kadıköy'de bisikleti bir kadını otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K.’nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelinin sevk ve idaresindeki araçla kadını Maltepe Kartal istikameti yönünde takip ettiği belirtildi. İddianamede Ersin Naci K.'nin kadını Kartal sahilinde saat 07.32 - 07.45 saatleri arasında aracıyla 13 dakika boyunca takip ettiği de iddianamede yer aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Ersin Naci K.’nin "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan 4 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. *** NE OLMUŞTU? İstanbul'da 14 Kasım'da sahilyolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini fark etmişti. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başlamıştı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Ersin Naci K., sevk edildiği hakimlik tarafından "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.