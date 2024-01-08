Bitcoin 20 ay sonra önce 46 bin, dakikalar sonra da 47 bin doları geçti

Bitcoin 20 ay sonra 46 bin doları aştı. Yüzde 4,96 değer kazanan Bitcoin, 46.063,10 dolara yükseldi. Bir süre sonra yüzde 7,18 değer kazanarak 47.040,20 dolara yükseldi.

Ekonomi 08.01.2024 21:30 Giriş: 08.01.2024 21:30

Güncelleme: 08.01.2024 22:28 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: depophotos

Bitcoin 20 ay sonra 46 bin doları aştı. Yüzde 4,96 değer kazanan Bitcoin, 46.063,10 dolara yükseldi. Bir süre sonra yüzde 7,18 değer kazanarak 47.040,20 dolara yükseldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 4,52 değer kazanarak 2.322,06 dolar oldu. Binance Coin ise yüzde 1.07 değer kazandı ve 305,84 dolara yükseldi. Bitcoin 21 ayın zirvesinde