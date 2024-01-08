Bitcoin 20 ay sonra önce 46 bin, dakikalar sonra da 47 bin doları geçti
Bitcoin 20 ay sonra 46 bin doları aştı. Yüzde 4,96 değer kazanan Bitcoin, 46.063,10 dolara yükseldi. Bir süre sonra yüzde 7,18 değer kazanarak 47.040,20 dolara yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin 20 ay sonra 46 bin doları aştı. Yüzde 4,96 değer kazanan Bitcoin, 46.063,10 dolara yükseldi. Bir süre sonra yüzde 7,18 değer kazanarak 47.040,20 dolara yükseldi.
Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 4,52 değer kazanarak 2.322,06 dolar oldu.
Binance Coin ise yüzde 1.07 değer kazandı ve 305,84 dolara yükseldi.
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