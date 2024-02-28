Bitcoin 60 bin doları aştı

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 6.15 değer kazandı ve 60 bin 360 dolar oldu.

Ekonomi 28.02.2024 11:57 Giriş: 28.02.2024 11:57

Güncelleme: 28.02.2024 16:28 Kaynak: Haber Merkezi

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