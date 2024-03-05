Bitcoin 66 bin dolar seviyesinin üzerinde

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 2.88 değer kazandı ve 66 bin 134 dolar oldu.

Ekonomi 05.03.2024 11:07 Giriş: 05.03.2024 11:07

Güncelleme: 05.03.2024 11:11 Kaynak: Haber Merkezi

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