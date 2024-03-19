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Bitcoin'de 24 saatte dikkat çeken düşüş

En büyük kripto para birimi Bitcoin, rekor seviyedeki yükselişin ardından geriledi. Bitcoin, 24 saatte yüzde yüzde 5'ten fazla değer kaybederek 64 bin doların altına düştü.

Ekonomi
  • 19.03.2024 11:13
  • Giriş: 19.03.2024 11:13
  • Güncelleme: 19.03.2024 11:23
Kaynak: Haber Merkezi
Bitcoin'de 24 saatte dikkat çeken düşüş

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 64 bin doların altına düştü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin'in değeri son 24 saatte yüzde 5.80 değer kaybetti.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, bugün TSİ 11.20 itibarıyla 63 bin 970 dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

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