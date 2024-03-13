Bitcoin'de art arda rekorlar

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 73 bin 86 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi 13.03.2024 10:18 Giriş: 13.03.2024 10:18

Güncelleme: 13.03.2024 10:54 Kaynak: Haber Merkezi

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