Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Son durum ne?

Bitcoin, 51 bin 300 dolardan işlem görüyor. Aralık 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşan Bitcoin'i haftalık değer kazancı da yüzde 19,77'yi aştı.

Ekonomi 14.02.2024 13:55 Giriş: 14.02.2024 13:55

Güncelleme: 14.02.2024 14:08 Kaynak: Haber Merkezi

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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatında yükseliş devam ediyor. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2.84 arttı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, 51 bin 300 dolardan işlem görüyor. Bugün saat 13.59 itibarıyla 51 bin 300 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 19,77'yi aştı. REKOR SEVİYESİNDEN UZAK Bitcoin, Ekim 2023'ten bu yana yüzde 80'den fazla değer kazandı ancak Kasım 2021'deki 68 bin 990 dolar olan rekor seviyesinden hâlâ çok uzakta bulunuyor. Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.