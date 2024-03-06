Bitcoin tempoyu düşürmedi: Zirveye yakın seyrediyor

Dün 69 bin doları aşarak tarihi zirvesini yenileyen Bitcoin, 59 bin dolara düşmesinin ardından yeniden yükselişe geçerek 66 bin dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

En büyük kripto para Bitcoin, dün Kasım 2021'deki zirvesinin üzerine çıktı.

68 bin 991 dolarlık tepe seviyeyi geçen Bitcoin, 69 bin 191 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Bitcoin bu sıçramanın ardından gerileme yaşadı. Kademeli olarak 59 bin dolara gerileyen kripto para, daha sonra yeniden toparlandı.

6 Mart Çarşamba gününün sabah saatlerinde 65 bin dolara sıçrayan Bitcoin, saat 11.00 itibariyle 66 bin 700 dolar (yaklaşık 2 milyon 180 bin TL) gibi tarihi zirvesine çok yakın bir seviyede işlem görüyor.

NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin, kripto para birimine endeksli yeni bir yatırım türü olan spor EFT'lerin ABD Menkul Kıymetler Borsası tarafından onaylanmasının ardından yükselişe geçmişti.

10 Ocak'ta ABD tarafından onaylanan EFT'ler, halkın geleneksel borsalarda Bitcoin işlemleri yapmasını sağladı ve bu yatırım araçları Bitcoin'e olan ilginin artmasını da sağladı.

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirme eğilimi de kripto paralara olan yönelimi besledi.

Öte yandan Bitcoin üretiminin önümüzdeki Nisan ayında “halving”, yani yarılanma yaşaması bekleniyor. Yarılanma, zaman içinde daha az Bitcoin üretilebileceği için Bitcoin'in değerinin yükselme ihtimalini artıran bir etken olarak görülüyor.

Halving nedir? Bitcoin dijital bir para birimi olsa da sonsuza dek yaratılamıyor. Protokole göre var olabilecek toplam Bitcoin sayısı 21 milyon ile sınırlı. Yaklaşık olarak her dört yılda bir, Bitcoin madencilik ödülü yarıya indiriliyor. Bu, yeni Bitcoinlerin dolaşıma girme hızını azaltıyor. Yarılanmanın, bu nedenle Bitcoin'in değerinin yükseltebileceği düşünülüyor.

UZMANLARDAN UYARI

Ekonomistler, kripto paraların aşağı ve yukarı yönü ani hareketlerine dikkat çekerek dikkatli olunması yönünde kamuoyuna uyarılarda bulunuyor.

Kripto paralar, bir anda yüksek seviyelere ulaştıkları gibi, aynı şekilde hızlı olarak büyük değer de kaybedebiliyor. Bu da yatırımcıları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.