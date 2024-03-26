Bitcoin yeniden yükselişe geçti
73 bin dolara çıkarak rekor seviyeyi görmesinin ardından sert düşüşe geçerek 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, gün içerisinde 71 bin 350 dolara kadar yükseldi.
Geçtiğimiz günelerde rekor seviyelerden geri çekilerek 63 bin dolara düşen kripto para birimi Bitcoin yeniden yükselişe geçti.
14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, kâr satışlarının etkisiyle 19 Mart günü 7,4'ten fazla düşüşle 63 bin 17 dolar seviyesine gerilemişti.
Kripto paralar kâr satışlarının ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Üst üste dört gündür pozitif seyreden Bitcoin, yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.
En büyük kripto varlık Bitcoin, 71 bin doları aştı. Bitcoin, gün içerisinde 71 bin 350 dolara kadar yükseldi.
Bitcoin, dün yüzde 7'den fazla değer kazanarak 10 günün en yüksek seviyesini görmüştü.