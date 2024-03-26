Bitcoin yeniden yükselişe geçti

73 bin dolara çıkarak rekor seviyeyi görmesinin ardından sert düşüşe geçerek 63 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin yeniden yükselişe geçti. Bitcoin, gün içerisinde 71 bin 350 dolara kadar yükseldi.

Ekonomi 26.03.2024 12:10 Giriş: 26.03.2024 12:10

Güncelleme: 26.03.2024 13:28 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos