Bitcoin yükselişte: 19 ay sonra bir ilk

Fed’in faiz indireceği yönündeki beklenti, kripto para piyasalarında yükselişi tetikledi. Bitcoin, Mayıs 2022’den bu yana ilk kez 40 bin doları aştı ve 41 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin’de bir süredir gözlemlenen yükseliş ritmi devam ediyor.

En yüksek hacimli kripto para Bitcoin (BTC), ABD Merkez Bankası Fed’in önümüzdeki hafta faiz indireceği yönündeki beklentinin oluşmasının ardından diğer kripto paralarla birlikte artışa geçti.

Bitcoin, 41,535 bin dolar düzeyini gördü. Böylece Mayıs 2022’den bu yana, 19 ay sonra 40 bin dolar barajını aşan Bitcoin’in son 24 saatteki yükselişi yüzde 5,33 oldu. Bitcon’in tarihi rekoru 67 bin dolardı.

KRİPTODA TOPLAM DEĞER ARTTI

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 3,54 yükselişle 1,54 trilyon dolara çıktı.

En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 1 yükselişle 2,246.43 dolara çıktı.Solana 65 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasası BlackRock gibi şirketlerin ABD'deki ilk spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasını bekliyor. ABD basınında çıkan haberlere göre, ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC)'in yıl bitmeden başvuruları onaylaması bekleniyor.

Kripto para piyasası son 2 yıldır FTX dolandırıcılığı olayından ötürü negatif görünümdeydi.

UZMANLARDAN UYARI

Ekonomistler, kripto paraların aşağı ve yukarı yönü ani hareketlerine dikkat çekerek, dikkatli olunması yönünde kamuoyuna uyarılarda bulunuyor.

Kripto paralar, bir anda yüksek seviyelere ulaştıkları gibi, aynı şekilde hızlı olarak büyük değer de kaybedebiliyor. Bu da yatırımcıları ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor.