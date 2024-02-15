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Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Güncel
  • 15.02.2024 16:18
  • Giriş: 15.02.2024 16:18
  • Güncelleme: 15.02.2024 16:22
Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi
Fotoğraf: İHA

Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının yakınlarında ayrılan kayalık bölgenin tehlike oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik önlemlerinin alındığı yolda, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle genişletme çalışması başlatılmıştır. Gün içinde çalışmalar tamamlanarak yol çift yönlü ulaşıma açılacaktır."

Geçtiğimiz günlerde Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol 8 saat trafiğe kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yola düşen kaya parçalarını temizlemesiyle birlikte yol tekrardan kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. 

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