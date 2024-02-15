Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Bitlis-Baykan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor.
Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bitlis-Baykan kara yolunun 53. kilometresinde heyelan meydana geldiği belirtildi.
Yenice Jandarma Karakol Komutanlığının yakınlarında ayrılan kayalık bölgenin tehlike oluşturduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trafik önlemlerinin alındığı yolda, Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleriyle genişletme çalışması başlatılmıştır. Gün içinde çalışmalar tamamlanarak yol çift yönlü ulaşıma açılacaktır."
Geçtiğimiz günlerde Bitlis-Baykan karayolunun 40. kilometresinde yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol 8 saat trafiğe kapanmıştı. Karayolları ekiplerinin yola düşen kaya parçalarını temizlemesiyle birlikte yol tekrardan kontrollü olarak trafiğe açılmıştı.