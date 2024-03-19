Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi

Bitlis-Baykan kara yolunda saat 03.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlardaki kişiler düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Heyelan nedeniyle kapanan yollar 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Bitlis'te heyelanın meydana geldiği Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

ÖLEN VEYA YARALANAN OLMADI

Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.