Bitlis'te 103 köy yolu ulaşıma kapandı: Çığ uyarısı yapıldı

Bitlis’te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı kentte, çığ uyarısı yapıldı.

Bitlis ve çevresinde hafta başından itibaren aralıklarla süren kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Tek katlı yapıların ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, merkezdeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, merkezdeki cadde ve sokaklarda, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan etkili olan yoğun kar nedeniyle çığ uyarısı da yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.