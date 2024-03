"Biz bu dağların öz evlatlarıyız, yaşam alanımızı koruyacağız"

Trabzon Uzungöl’de yapılması planlanan HES projesine yönelik tepkiler sürüyor. Aralarında SOL Parti’nin de bulunduğu birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü Trabzon Meydan Parkı’nda bir araya geldi. Taşkıran Platformu'nun açıklamasında "Biz halkın ta kendisiyiz. Biz bu dağların öz evlatlarıyız. Bütün memleket sevdalılarını, atalarının emanetlerine sahip çıkan herkesi ve gerçek Uzungöl dostlarını yanımızda görmek istiyoruz" denildi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasında projenin bölgede turizme ve çevreye zarar vereceğinin altı çizildi.

Basın açıklamasını, Taşkıran Platformu adına, Uzungöl turizm derneği başkanı Mehmet Keleş okudu. Keleş, açıklamada şunları söyledi:

"Daha önce Trabzonspor’un adıyla ruhsatı alınan "Uzungöl HES" 2012 yılında ÇED raporu almıştır. Turizme ve çevreye vereceği zararını öngören bölge insanlarımız çok güçlü şekilde projeye karşı çıkmış ve hukuki yola başvurmuştur. Uzungöl’de, toplumun her kesiminden insanların olduğu büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmiştir. Danıştayın iptal kararına rağmen, ne olduysa, proje yeniden yürürlüğe girmiştir. Şimdi buradan en başta devlet yetkililerine sesleniyoruz. Bir an önce bu projenin yeniden incelenmesini ve bu tarihi yanılgıdan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz. Bizim tek derdimiz, toprağımıza olan minnet borcumuzun gereği olarak, derelerimize sahip çıkmaktır. Biz hiçbir siyasi oluşumun maşası değiliz. Biz halkın ta kendisiyiz. Biz bu dağların öz evlatlarıyız. Bütün memleket sevdalılarını, atalarının emanetlerine sahip çıkan herkesi ve gerçek Uzungöl dostlarını yanımızda görmek istiyoruz."

SOL Parti’den yapılan açıklamada da “Derelerimizin, can sularımızın ve yaşam alanlarımızın yok olmasına izin vermeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.