Bizleri yok sayanlara karşı cevap 31 Mart’ta verilecek

Haber Merkezi

İstanbul, İzmir, Van ve Hakkari başta olmak üzere 15 kentte Newroz mitingleri yapıldı. Açıklamalarda, ‘‘Bizleri yok sayanlara 31 Mart’ta cevabımızı vereceğiz’’ denildi

İstanbul Yenikapı Meydanı’ndaki Newroz kutlamaları için dün binlerce kişi alana aktı. Sahneye “Rabe dema azadî û serkeftinê ye - Şimdi Özgürlük Zamanı” yazılı pankart asıldı.

‘KÜRT SORUNU TOPLA TÜFEKLE ÇÖZÜLMEZ’

Buradaki kutlamada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Cezaevindeki arkadaşlarımıza özgürlüğünü vereceğiz. Kürt meselesi diyalogla çözülür, topla tüfekle çözülecek bir mesele değildir. Kürt sorunun çözümü İmralı’dır” dedi. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Murat Çepni ise "Halklarımızın tarihi mücadele tarihidir, zalim Dehak’lara karşı özgürlüğün tarihidir. Hepimiz Kawa olacağız” dedi. “Yoldaşlarımıza özgürlük” diye seslenen Çepni, “DEM Parti bütün halklarımızın partisidir. Barikatları barajları aşanlara, meydanları dolduranlara selam olsun. Kendimizin oy vereceğiz, İstanbul’u biz yöneteceğiz, buna gücümüz de var. Bizi yok sayanlara, dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara, işçileri açlığa mahkum edenlere, Kürt halkını yok sayanlara 31 Mart’ta cevap vereceğiz.” diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş da "Kürtlere laf söyleyenler var, Kürtleri öğrendikleri iki Kürtçe kelimeyle kandırmaya çalışıyorlar. Kürtler size inanmıyor. İkiyüzlülüğünüze karnımız tok, bu seçimde kırmızı kart gösteriyoruz, kendimize oy vereceğimizi göstereceğiz. Bizim bir ağacımız var o ağaç etrafında birleşiyoruz” dedi.

Konuşmalar sonrası Newroz ateşini, Adalet Nöbeti eylemini gerçekleşen tutsak yakınları ve Barış Anneleri yaktı.

İzmir, Van, Hakkari, Antep, Şırnak, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Denizli ve Osmaniye kentlerinin yanı sıra Ağrı’nın Diyadin ve Urfa’nın Halfeti, Siverek ile Suruç ilçelerinde Newroz mitingleri yapıldı.

Van Newrozu’nda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları “Tüm muhataplara sesleniyoruz; Kürt sorunu bir statü sorunudur ve çözülmelidir. Kürt sorunu 4 parçanın sorunudur, halklar sorunudur ve çözülmelidir. Halkların barış içinde yaşayabilecekleri bir ortamın inşası gerçekleşmelidir. Bunun anayasa güvencesi altında olması gerektiğini ifade ediyoruz.” dedi.