Bizon Murat ve Burcu Demirok, Siya Siyabend’in efsane şarkısını Akbelen için söyledi

Akbelen mücadelesine destek için bölgede olan Siya Siyabend’in kurucularından Bizon Murat ve müzisyen Burcu Demirok, birlikte “Bilmem Şu Dünyaya Niye Geldim?”’i seslendirdi.

Türkiye’nin efsane sokak müziği gruplarından Siya Siyabend’in “Bilmem Şu Dünyaya Niye Geldim?” adlı unutulmaz parçası, yaşam savunucularının mücadelelerini sürdürdüğü Akbelen’de kaydedildi.

Muğla Akbelen Ormanları'nda yapılan ağaç katliamına başlayan direniş 18. gününde devam ediyor. İkizköylülerin başlattığı direnişe, ülkenin dört bir yanından bölgeye giden yaşam savunucuları da destek veriyor.

Destek için bölgeye gidenlerden biri de Siya Siyabend’in kurucularından Bizon Murat.

Yönetmen Kazım Kızıl da, direnişe destek için Akbelen’de olan Bizon Murat ve müzisyen Burcu Demirok’un birlikte şarkı söylediği anları Twitter hesabından paylaştı.

İki isim, Siya Siyabend’in unutulmaz şarkılarından “Bilmem Şu Dünyaya Niye Geldim?”i seslendiriyor.