Black Friday ne zaman? Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri ne zaman başlıyor?

Black Friday yani yani ülkemizde anılan adıyla Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri Kasım ayına girilmesiyle birlikte pek çok yurttaşın gündeminde. Pek çok marka ve mağazada yaşanacak indirimler için alışveriş yapmak isteyen yurttaşlar Black Friday ne zaman? Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri ne zaman başlıyor? aramasını yapıyor. Peki, Black Friday ne zaman? Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Black Friday ne zaman? | Yurtdışının ardından son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan Black Friday yani Efsane Cuma, Kasım indirimleri sırasında pek çok ürün mağazalarda indirimli bir şekilde satışa sunuluyor. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü olarak takvimlerde yerini alan Black Friday indirim günleri ülkemizde Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri olarak geçiyor. Peki, Black Friday ne zaman? Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri Tendyol, Hepsi Burada, N11 ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Black Friday ne zaman?

Yurtdışında 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen ve Şükran Günü sonrasında ilk Cuma günü başlayan Black Friday ya da Efsane Cuma Kasım indirimleri gününde pek çok ürün indirimli olarak ülkemizde de satışa sunulacak. Black Friday indirimleri 2023 yılı için 24 Kasım Cuma günü başlayacak.

Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri ne zaman başlıyor? Trendyol, Hepsiburada, N11 indirim tarihleri

Ülkemizde Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri olarak geçen indirim sezonu için Trendyol, Hepsiburada, N11 vb. internet alışveriş siteleri farklı tarihlerde kampanyalarını sunacak. Efsane Cuma, Efsane Kasım indirimleri 2023 yılında şu tarihlerde sürecek:

Hepsiburada.com: 21-25 Kasım 2023

21-25 Kasım 2023 Trendyol, N11, Teknosa, MediaMarkt: Henüz ilan edilmedi

İndirimler ne kadar sürecek?

Yaşanan yoğunluk ve bu aya özel artan talepler ile indirim süreleri çok daha uzun sürebilmektedir.

Black Friday nedir?

Black Friday, her yıl Kasım ayının dördüncü Cuma günü ABD'de kutlanan ve genellikle tatil alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen bir alışveriş etkinliğidir. Black Friday, özellikle perakende mağazaları ve online alışveriş siteleri tarafından büyük indirimler, kampanyalar ve özel fırsatlar sunularak tüketici çekmek amacıyla kullanılır.

Black Friday ismi, bu günün perakendeciler için yıl içinde kar yapmaya başladıkları noktayı temsil etmesi nedeniyle verilmiştir. "Black" terimi, muhasebe terminolojisinde zararları ifade eden kırmızı renk yerine, karları temsil eden siyah renge atıfta bulunur.

Black Friday, tüketiciler için büyük indirimler, kampanyalar ve promosyonlar sunma geleneği ile tanınır. Mağazalar erken saatlerde açılır ve birçok insan bu günü erken saatlerde alışveriş yapmak için sıraya girer. Ayrıca online alışveriş siteleri de büyük indirimler sunar ve bu dönemde çevrimiçi alışveriş yoğunluğu artar.

Black Friday, indirimli alışveriş yapmayı sevenler için cazip bir fırsat sunsa da, alışveriş kalabalıkları ve uzun kuyruklar gibi olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Ayrıca, tüketicilerin dikkatli olmaları ve bütçelerini aşmamaları önemlidir.

Black Friday, genellikle Tatil Sezonu alışverişinin başlangıcı olarak kabul edilir ve sonraki gün olan "Küçük İşletmeler Cumartesi" ve "Cyber Monday" gibi diğer alışveriş etkinlikleriyle devam eder.