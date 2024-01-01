Blair'in Gazze'den göçe arabuluculuk yapması yönündeki girişimlere tepki

Filistin Devlet Başkanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair veya başkalarının Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek için görevlendirilmesine yönelik “her türlü şüpheli girişimi reddettiğini” açıkladı. İngiltere'deki Filistinli Büyükelçi de Tony Blair'in Gazzeli mülteci alımına arabuluculuk edeceği haberlerine tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığı, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair veya başkalarının Filistinlileri Gazze Şeridi'nden göç ettirmek için görevlendirilmesine yönelik “her türlü şüpheli girişimi reddettiğini” açıkladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden çıkarılmasına ilişkin çabaların kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, “İngiliz hükümetinden Filistin halkının kaderi ve geleceğinin bu şekilde oynanmasına izin vermemesini talep edeceğiz. Yine, uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyeti ihlal eden bu tür eylemlere izin vermemek için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni (Antonio Guterres) mümkün olan her şeyi yapmaya davet edeceğiz.” denildi.

Blair'in Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi sürecine katılımının “yalnızca İsrail'in çıkarlarına hizmet eden, Filistin halkına ve haklarına zarar veren ve onları topraklarını terk etmeye iten bir müdahale ve eylemi temsil ettiğine” dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görünüşe göre Tony Blair, İngiliz hükümeti tarafından Amerika’nın ortaklığıyla 1917'de yayınlanan, Filistin halkının trajediler yaşamasına sebep olan ve bölgede onlarca savaşı ateşleyen Balfour Deklarasyonu'nu tamamlıyor.”

Açıklamada, Filistin Devlet Başkanlığının Blair’i Filistin topraklarında istenmeyen adam olarak ilan ettiği vurgulandı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail'in, eski İngiltere Başbakanı Blair'i "Batılı ülkeleri savaşın bitiminden sonra Gazze Şeridi'nden Filistinli mültecileri kabul etmeye ikna etmesi için arabulucu olarak atamayı planladığını" iddia etmişti.

Televizyonun haberinde, Blair'in geçen hafta İsrail'e gizli bir ziyarette bulunduğu, bu konuyu görüşmek üzere Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile gizli toplantılar yaptığı ileri sürülmüştü.

KANAL 12'NİN HABERİNE YALANLAMA



Öte yandan Blair'e yakın bir kaynak ise Jerusalem Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kanal 12'nin haberinde yer alan bilgileri yalanlamıştı.



Blair'in Filistinlilerin yerinden edilmesiyle bağlantısı olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden kaynak, böyle bir tartışmanın hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve Blair'in böyle bir öneriyi tartışmayacağını söylemişti.



İsrail medyasında 14 Kasım 2023'te de eski İngiltere Başbakanı Blair'in "Gazze'ye insani koordinatör olarak görevlendirilmek istendiği" iddia edilmiş ve iddia yalanlanmıştı.

BÜYÜKELÇİDEN TEPKİ

Filistin'in İngiltere'deki misyonunun başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Batılı ülkeleri, savaş sonrası Gazze Şeridi'nden mülteci almaya ikna etmek için bir çalışma grubuna başkanlık ettiği yönündeki haberlere ilişkin, "Bunu yapan herkesin Filistinlilere karşı işlenen suç niteliğindeki bu ahlak dışı eylemlerin hukuki sonuçlarına katlanmak zorunda kalması konusunda kararlıyız." dedi.

Zomlot X'ten yaptığı açıklamada, Blair'in geçen hafta İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere bazı İsrailli yetkililerle görüştüğüne ilişkin haberler olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, "Gönüllü göç adı altında Filistinlilerin ana yurdundan kitlesel olarak sınır dışı edilmesi ve etnik temizlik uygulanmasında (Blair'in) İsrail'e yardım etme rolü üstlendiği bildirildi." ifadelerini kullanan Zomlot, İngiliz hükümetine uyarıda bulundu.

Zomlot, "İngiltere hükümetini, hiçbir İngiliz'in, hiçbir şekilde İsrail'in insanlığa karşı devam eden suçlarında yer almamasını sağlamaya çağırıyoruz. Bunu yapan herkesin Filistinlilere karşı işlenen suç niteliğindeki bu ahlak dışı eylemlerin hukuki sonuçlarına katlanmak zorunda kalması konusunda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.