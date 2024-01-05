Blinken'ın Türkiye ziyareti: Fidan ve Erdoğan ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu gezisi kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecek. Hakan Fidan ile görüşecek olan Blinken'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam (5 Ocak Cuma) İstanbul'a gelecek.

Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında, bu akşam İstanbul'a gelecek olan Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söylemişti.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağını belirtmişti.