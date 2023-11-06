Blinken karşıtı slogan attığı için gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sırasında Filistin bayrağı açarak slogan atan Gülden Sönmez serbest bırakıldı. Konuya dair açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sönmez'in olay yerinden uzaklaştırıldığını, herhangi bir gözaltı işlemi olmadığını belirtti. Sönmez'in, Blinken'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından bir üst sokakta bırakıldığını açıklandı.

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Fotoğraf: DHA

Dışişleri Bakanlığı önünde Filistin bayrağı açarak slogan attığı gerekeçesiyle polis aracına bindirilen Gülden Sönmez'in serbest bırakıldığı açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Bilinken, Türkiye ziyareti kapsamında Dış İşleri Bakanlığı'nda Bakan Hakan Fidan ile 2.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek slogan atan Gülden Sönmez gözaltına alındı. Fotoğraf: DHA ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: GÖZALTINA ALINMADI, ÜST SOKAKTA SERBEST BIRAKILDI Ankara Emniyet Müdürlüğü ise Gülden Sönmez'e gözaltı işlemi yapılmadığını protesto eylemi sonrası polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı açıklandı. Açıklamada Blinken bakanlıktan ayrıldıktan sonra Sönmez'in serbest bırakıldığı belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Avukat Gülden Sönmez isimli şahsın Dışişleri Bakanlığı önünde yaptığı protesto eylemi sırasında gözaltına alındığına yönelik asılsız haberlerin yapıldığı görülmektedir. Adı geçen şahıs, olay yerinden uzaklaştırılarak bir üst sokakta serbest bırakılmıştır" denildi. Hakan Fidan-Blinken görüşmesi sona erdi