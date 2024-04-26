Bloomberg: Erdoğan ve Biden 9 Mayıs’ta görüşecek

Bloomberg International'a konuşan konuya yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın Mayıs ayında Beyaz Saray'da bir araya geleceğini bildirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 Mayıs’ta resmi davetli olarak ABD'ye gitmesi ve ilk kez Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen ABD ziyareti 26 Mart'ta duyuruldu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin dün gerçekleştirdiği rutin basın brifinginde Erdoğan'ın ziyaretinde neler konuşulacağına dair bir program yapılmadığını söylemedi. Ancak ziyaretin iptaline ilişkin bir açıklaması olmadı.

Bloomberg International'ın konuya yakın kaynaklarına göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs’ta görüşecek. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Joh Kirby ise dün (25 Nisan) yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok” demişti.

Ziyaretin iptal olduğuna dair iddialar dolaşımdayken Bloomberg, konuya vakıf ancak ismini vermek istemeyen yetkililerin Erdoğan ile Biden’ın görüşeceğini aktardı.