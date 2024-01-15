Bloomberg: Mehmet Şimşek'in 'Davos' planı Erdoğan'dan döndü

Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'ne katılmayı planladığını ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi sonrası karar değiştirdiğini iddia etti.

ABD merkezli Bloomberg, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümet yetkililerinden Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'ne katılmamalarını istediğini yazdı.

Erdoğan'ın talebinin gerekçesi olarak "Organizatörlerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki tutumu" gösterildi.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün başlayan zirveye katılmayı planladığını ancak Erdoğan'ın talebinin ardından karar değiştirdiğini ifade etti.

Bloomberg, Erdoğan ve Şimşek'in ofisinin iddia ile ilgili yorum yapmadığını aktardı.

Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği 7 Ekim saldırılarını "terör saldırısı" olarak nitelemiş ve kınamıştı.

2008'DEKİ ZİRVEDE NELER YAŞANMIŞTI?

Erdoğan, 29 Ocak 2008'deki Davos zirvesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermişti.

9. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'in konuşmasının ardından oturumu kapatmak üzere olan moderatöre "One minute” (Bir dakika) diyerek karşı çıkan ve söz almak isteyen Erdoğan, şunları ifade etmişti:

"Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz! Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum."

Erdoğan, konuşmasını bitirmesinin ardından Davos’u terk etmişti.