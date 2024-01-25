Bloomberg’den faiz tahmini

Yılın ilk faiz kararı bugün Merkez Bankası’nın PPK toplantısının ardından saat 14.00’te açıklanacak. Bloomberg, Banka’nın bugün son kez faiz artıracağı yönündeki öngörüsünü paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Hafize Gaye Erkan özelindeki tartışmaların gölgesinde yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.

Karar, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

Faiz kararına dair beklentileri yazan Bloomberg'in yaptığı ilk ankete göre tüm ekonomistler politika faizinin yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseleceğini tahmin ediyor.

Faizlerin zirveye yaklaştığına işaret eden Bloomberg Economics’e göre, TCMB kısa vadeli menkul kıymet ihraçları veya zorunlu karşılık oranlarının artırılması gibi alternatif araçlarını daha fazla kullanabilir.

Ekonomistler, bugün son kez faiz artırılacağını düşünüyor. Kurulun, son bir artışla uzun süreli parasal sıkılaştırma döngülerinden birini tamamlamaya hazırlandığı öngörülüyor.

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği Haziran ayından bu yana faiz oranları 7 kez artırılarak 5 katına çıkarıldı.