Bluesky tüm kullanıcılara açıldı

Eski adı Twitter olan X platformunun kurucu ortağı Jack Dorsey'in yeni sosyal platformu Bluesky tüm kullanıcılara açıldı. Daha önce kullanıcılar Bluesky'a davetiye yöntemi ile katılabiliyorlardı.

X yani eski adıyla Twitter'a rakip olarak çıkış yapan Bluesky, davet kodu gerekmeden her kullanıcının platforma kayıt olabileceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Salı gününe kadar Bluesky platformuna kayıt olmak isteyen kullanıcıların davet kodu sahibi olması gerekiyordu. Bluesky'a katılmak isteyenlerin bir davetiyeye ihtiyacı vardı ve bu da genellikle mevcut bir üyeden davetiye talep etmek anlamına geliyordu.

Ancak Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky artık kullanıcıların sosyal medya platformuna davet koduna ihtiyaç duymadan kayıt olabileceklerini duyurdu. Yalnızca bir günde 850 binden fazla kişinin kayıt olduğu uygulamanın kullanıcı sayısı 4 milyonu aştı.

Elon Musk'ın Ekim 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almasıyla birlikte platformun ismi X olarak değiştirilmişti.

Platformda mavi tik aylık aboneliklerle satılırken, Musk bir dönem premium üyeliği bulunmayan kullanıcıların sosyal ağ üzerinde paylaşımları görmesine günlük kısıtlamalar getirmişti.

Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar alternatif platform aradığı için Bluesky ve Threads gibi benzer platformlar rakip olarak çıkmıştı.