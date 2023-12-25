Bluesky yeni logosunu duyurdu: Mavi kelebek

Sosyal medya platformu Bluesky, logosunu mavi kelebek olarak değiştirdi.

Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından geliştirilen Bluesky sosyal medya platformu, logosunda değişikliğe gitti.

Daha önce mavi gökyüzü ve bulutların yer aldığı logo yerini 'mavi kelebek'e bıraktı.

CEO Jay Graber ayrıca birçok platform kullanıcısının zaten sosyal ağ sembolü olarak kelebek emojisini kullandığını söyledi.

Bluesky yönetimi, neden mavi kelebek logosunun tercih edildiğini ise şu ifadelerle açıkladı:

"Kelebek elbette uçuyor. Ama daha da önemlisi değişimin ve dönüşümün sembolüdür. Başlangıçta, insanların Bluesky kollarını belirtmek için organik olarak kelebek emojisini kullandıklarını fark ettik. Biz onu sevdik ve yayıldıkça sahiplendik. Kelebek, sosyal medyayı yeni bir şeye dönüştürme misyonumuzu anlatıyor. Kozasından çıkan bir kelebek gibi, açılmaya başlıyoruz. Bluesky'deki gönderiler en başından beri açık protokol yoluyla herkese açıktı, ancak bugün bunları uygulama aracılığıyla herkesin erişimine açık hale getiriyoruz."

DIŞARIDAN GÖRÜNTÜLEMEYE AÇILDI

CEO Jay Graber ayrıca geçtiğimiz hafta Bluesky gönderilerinin artık dışarıdan da görüntülenebileceğini duyurdu.

Bluesky’nin şu ana kadar yaklaşık 2,6 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Jay Graber'ın CEO'luk görevini üstlendiği şirketteTwitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey de yönetim kurulunda yer alıyor.