BluTV ve GAİN üyelik ücretlerine zam

Dijital yayın platformu BluTV'nin abonelik ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Zammın ardından platformun aylık abonelik ücreti 49,90 TL'den 99,90 TL'ye yükseldi. BluTV'nin ardından yerli dijital platformlardan GAİN'de abonelik ücretinde artışa gitti.

Dijital yayın platformu BluTV, en son Eylül 2022 tarihinde zam yaptığı abonelik ücretlerini güncelledi.

RaniniTv'nin haberine göre, yapılan yüzde 50 zamla birlikte aylık abonelik ücreti 99,90 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik ücreti ise ayda 49,90 TL (x12 = 598,80 TL) oldu.

Platformda, aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL'ydi.

GAİN'DE ABONELİĞE ZAM

BluTV'yle birlikte yerli dijital platformlardan GAİN'de ücrette artışa gitti. Platformun aylık ücreti 34,90 TL'den 99 TL'ye yükseldi.

Yıllık ücreti ise 262,80 TL'den şeklindeydi.

20 Ağustos'a kadar deneme paketi sunan GAİN'e ilk kez kayıt olan kullanıcılar ve mevcutta Premium aboneliği olmayanlar 1 TL'ye bir aylığına abone olabiliyor. GAİN'in öğrencilere ve akademisyenlere sunduğu indirimli aboneliğin ücreti ise 11,90 TL.