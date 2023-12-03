BM'den "Gazze'de bağırsak ve cilt hastalıklarının yayılması" uyarısı

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyarı yapıldı. BM yetkilisi bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyardı.

UNRWA Gazze Basın Direktörü Adnan Ebu Husne, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ebu Husne, öncesine göre bağırsak hastalıklarının 4, cilt hastalıklarının ise 3 kat arttığını belirtti.

BM yetkilisi, hepatit türlerinin yanı sıra kolera gibi salgın hastalıkların da bölgede yayıldığına ilişkin bazı raporların olduğunu doğruladı.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, UNRWA'nın Filistin bölgesindeki okullarından birinde hepatit A salgınına tanık olunduğunu aktarmıştı.