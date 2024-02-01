Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler, 7 Ekim'in ardından Gazze'de daha önce hiç görülmemiş düzeyde gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili endişe duyduğunu bildirdi.

Dünya
  • 01.02.2024 21:12
  • Giriş: 01.02.2024 21:12
  • Güncelleme: 01.02.2024 21:15
Kaynak: AA
BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki
AA

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 Ekim'in ardından Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının daha önce görülmemiş boyutlarda olmasına Genel Sekreter'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, gazetecilerin de BM'nin insani yardım çalışanları gibi ön sıralarda yer aldığını ve hayatlarıyla bedel ödediklerini ifade etti.

Dujarric, Gazze'de 150'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü anımsatarak, "Sürekli olarak hem kamuya açık hem kapalı görüşmelerimizde gazetecilerin görevlerini hayati tehlike korkusu olmadan yerine getirmeleri gerektiğini dile getiriyoruz ve endişelerimizi ifade ediyoruz" dedi.

Her çatışmada gazetecilerin görevinin büyük önem taşıdığına işaret eden Dujarric, sahada olanları gazetecilerin aktardığını ve dünya kamuoyunu bilgilendirdiğini dile getirdi.

BM, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de 122'den fazla gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü ve yaralandığını duyurmuştu.

İsrailin Gazzeye saldırılarında can kaybı 27 bini aştı
İsrail’in Gazze işgali 118’inci gününde: Katliam sürüyor!
BirGün'e Abone Ol