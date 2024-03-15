BM'den 'Refah'a kara operasyonu' açıklaması: Gazze halkı için feci sonuçları olur
BM, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olası bir kara operasyonunun "Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur" uyarısında bulunuldu.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin uyarıda bulundu.
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun onayına ilişkin haberleri gördüklerini aktaran Dujarric, bunun, son derece endişe verici olduğunu söyledi.
Dujarric, "Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur" ifadesini kullanarak bunun engellenmesini umduklarını dile getirdi.
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığını duyurmuştu.
Yapılan açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor" ifadesi kullanılmıştı.
Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.