BM'den 'Refah'a kara operasyonu' açıklaması: Gazze halkı için feci sonuçları olur

BM, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Refah'a saldırı planını onaylamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olası bir kara operasyonunun "Gazze halkı ve insani yardım operasyonları için feci sonuçları olur" uyarısında bulunuldu.

Dünya 15.03.2024 20:17 Giriş: 15.03.2024 20:17

Güncelleme: 15.03.2024 20:23 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA