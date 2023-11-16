BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, "Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, "Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi." dedi.

Touma ve BM Dünya Gıda Programı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu Abeer Etefa, New York'taki BM binasındaki gazetecilere, video konferansla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Gazze'de halihazırda iletişim hizmetlerinin kesildiğini ve bunun 7 Ekim'den bu yana 4. kez yapıldığını ifade eden Touma, bu nedenle insani yardımları koordine etme ve dağıtmanın mümkün olmadığını söyledi.

GAZZE'DE SU, YAKIT VE GIDA SİLAH OLARAK KULLANILIYOR

Touma, "Gazze halkı 6 haftadır cehennemi yaşıyor" diyerek, "Gazze'de su, yakıt, gıda ve insani yardımın silah olarak kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.

Çok yüksek sayıda Filistinlinin yerinden edildiğini kaydeden Touma, "Bu, 1948'den bu yana gördüğümüz en yüksek rakam. İnsanlar gözümüzün önünde toplu göçe zorlanıyor. Bazıları geçmişteki travmalarını tekrar yaşarken, diğerleri atalarının travmalarına tanık oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Touma, diğer çatışmalardan farklı olarak Gazze halkının "çıkış yolu" olmadığını ve bir bölgede köşeye sıkıştığını belirterek, "Barınaklardaki çocuklar bir damla su ve ekmek için yalvarıyor." dedi.

GAZZE'DE GÜVENLİ HİÇBİR YER YOK

​​​​​​​Touma, "Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti. Tamamıyla önlenebilirdi." vurgusunda bulundu.

"Tüm bu koşullar bizi Orta Çağ'a geri götürüyor" diyen Touma, UNRWA tesislerine yaklaşık 800 bin kişinin sığındığını bildirdi.

Touma, "Gazze'de ne kuzey ne güney ne de orta bölgeler güvenli. Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." vurgusunu yaparak, bu çatışmayla hiçbir alakası olmayan 103 BM personelinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yakıtın bölgede çok ciddi bir sorun olduğunu kaydeden Touma, "Kasıtlı olarak operasyonlarımızın engellenmeye çalışıldığını düşünüyoruz." diye konuştu.

İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Abeer Etefa ise "Kış yaklaşırken, barınaklardaki kalabalık ve sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle insanlar açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacak." uyarısında bulundu.

Etefa, halihazırda Gazze'ye gıda ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayacak şekilde yardım girdiğini belirterek, "Gazze halkının tümü gıda yardımına muhtaç." dedi.

Gazze'deki mevcut gıda sistemlerinin de çöktüğüne dikkati çeken Etefa, insanların günde bir öğünle hayatını sürdürmeye çalıştığını, eğer şansılarsa konserveye erişebildiklerini kaydetti.