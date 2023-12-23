BM: Gazze’deki saldırılarda 136 BM çalışanı hayatını kaybetti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in ablukası altında olan Gazze'de 136 BM çalışanının öldüğünü belirtti. Guterres, “BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki saldırılar sonucunda 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Guterres, 7 Ekim’den bu yana İsrail'in ablukası altında olan Gazze'ye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, 136 BM çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Guterres, "Bu daha önce BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey" dedi.

Guterres'in açıklamasının tamamı şöyle:

"75 gün içinde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü bu daha önce BM tarihinde hiç görmediğimiz bir şey. Personelimizin çoğu evlerinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Onları ve Gazze'deki sivillere destek olurken hayatlarını riske atan binlerce yardım çalışanını saygıyla anıyorum."