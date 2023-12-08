BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze halkı uçuruma doğru sürükleniyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze halkı uçuruma doğru sürükleniyor. Uluslararası toplum, bu çileyi sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Konseyi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes sağlanması yönünde hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyorum” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çarşamba günü Gazze Şeridi için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından bugün BM Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. Gazze Şeridi’nde “acil insani ateşkesin” görüşüldüğü toplantıda konuşan Guterres, “Gazze halkı uçuruma doğru sürükleniyor. Uluslararası toplum, bu çileyi sona erdirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Konseyi, sivillerin korunması ve yardımların ulaştırılması için acil insani ateşkes sağlanması yönünde hiçbir çabadan kaçınmamaya çağırıyorum” dedi.

Konseyi harekete geçmeye çağıran Guterres, “Dünya ve tarih bizleri izliyor. Hamas’ın saldırıları, Filistin halkının kolektif olarak cezalandırılmasını asla haklı gösteremez” ifadelerini kullandı.

"DURUM ARTIK SAVUNULMAZ HALE GELMEKTEDİR"

BM’nin Gazze’de kalma ve Gazze halkına yardım ulaştırma konusundaki kararlılığını vurgulayan Guterres, "Sağlıklarına ve yaşamlarına yönelik muazzam tehlikelere rağmen işlerine bağlı kalan kahraman insani yardım çalışanlarını takdirle karşılıyorum. Ancak durum artık savunulamaz hale gelmektedir" şeklinde konuştu.

Yoğun bombardıman ve çatışmalar ile İsrail’in hareket kısıtlamalarının, yakıt sıkıntısının ve kesintiye uğrayan iletişimin BM kuruluşları ve ortaklarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmasını imkansız hale getirdiğini söyleyen Guterres, "Gazzelilerin yiyecekleri tükeniyor. Krizin başlamasından bu yana Gazze’de yüzlerce ve binlerce insana gıda ve nakit yardımı sağlayan BM Dünya Gıda Programı (WFP), faaliyetlerini artırmaya hazırdır. Ancak bunun için tüm ihtiyaç sahiplerine etkin erişim ve günde 40 kamyon gıda malzemesi gerekmektedir ki bu da şuan ki seviyenin çok daha fazlası demektir” dedi.