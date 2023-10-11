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BM: Gıda ve su gibi hayati malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli

BM Genel Sekreteri Guterres, "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" dedi.

Dünya
  • 11.10.2023 19:47
  • Giriş: 11.10.2023 19:47
  • Güncelleme: 11.10.2023 19:52
BM: Gıda ve su gibi hayati malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli
AA

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar birazdan...

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