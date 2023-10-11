BM: Gıda ve su gibi hayati malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli

BM Genel Sekreteri Guterres, "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" dedi.

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AA