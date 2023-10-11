BM: Gıda ve su gibi hayati malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli
BM Genel Sekreteri Guterres, "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin "Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.
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