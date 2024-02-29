BM Güvenlik Konseyi, Gazze gündemiyle toplanacak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırının ardından TSİ 00.15’te toplanması bekleniyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırının ardından TSİ 00.15’te toplanması bekleniyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100’den fazla kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir’in talebi üzerine toplanma kararı aldı. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15’te başlaması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere saldırı düzenlemiş ve 112 kişi yaşamını yitirmişti.