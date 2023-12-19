BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’ye tasarısı oylaması yine ertelendi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama bir kez daha ertelendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi konusunda bir kez daha anlaşamadı. Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" ve "Gazze Şeridi'nin tamamına hızlı, güvenli ve engelsiz şekilde insani yardımların ulaştırılması" çağrısında bulunulan karar tasarısına yönelik oylama bir kez daha ertelendi. Karar tasarısının metnine yönelik tartışmalar nedeniyle oylamanın TSİ 01.00’da yapılması planlanıyor.

"ŞİDDET DÖNGÜSÜNÜ KIRAN BİR ATEŞKES OLMALI"

İngiltere’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki yaptığı konuşmada, "Şiddet döngüsünü kıran sürdürülebilir bir ateşkes olmalı. Tüm esirler serbest bırakılmalı ve Gazze'ye yardım akışı sağlanmalı” dedi.

İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği iki devletli çözüme dayanan sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın tek yolunun bu olduğunu söyleyen Kariuki, İngiltere'nin üç alana odaklandığını belirterek, bunların sivil can kayıpları, Gazze’ye yönelik insani yardımın artırılması ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan şiddet olayları olduğunu ifade etti.



İNGİLTERE, ŞİDDETE KARIŞAN İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİ ÜLKEYE SOKMAYACAK

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci şiddetine yönelik adım attıklarını belirten Kariuki, "Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlara yuva olamayacağından emin olmak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların İngiltere’ye girmesini yasaklıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail'in yerleşimcilerden hesap sormak için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurma çağrısını yineleyen Kariuki, "Biz netiz bu yerleşimler uluslararası hukuka göre yasa dışıdır, barışa engel teşkil etmektedir, iki devletli çözümü tehdit etmektedir” dedi.



"SADECE ATEŞKES SİVİL KAYIPLARI ÖNLEYEBİLİR"

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, "Sadece ateşkes, rehineler de dahil olmak üzere daha büyük sivil kayıplarını önleyebilir" ifadelerini kullanarak, ateşkesin ayrıca çatışmaların kontrolden çıkmasını engelleyebileceğini belirtti. Zhang ayrıca, ateşkesin siyasi çözüm için umut olduğunu açıkladı.



"İSRAİL'İN KURBANLARI ARASINDA İSRAİLLİ ESİRLER DE YER ALIYOR"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise, "İsrail'in ayrım gözetmeyen eylemlerinin kurbanları arasında İsrailli esirler de yer alıyor" dedi.

"İSRAİL'İN YASA DIŞI İLHAKINI ASLA TANIMAYACAĞIZ"

Fransa'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Nathalie Estival-Broadhurst, ülkesinin İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarını yasa dışı ilhakını veya inşa ettiği yasa dışı yerleşim yerlerini asla tanımayacağını açıkladı. İsrail’in izniyle yeni yerleşim yerlerinin inşasını ve Filistinli ailelerin sınır dışı edilmesine ilişkin son açıklamaları şiddetle kınayan Estival-Broadhurst, bu tür kararların iki devletli çözüm ihitmalini tehlikeye attığını belirterek, Batı Şeria'daki "cezasızlık" ortamının şiddetteki artışa neden olduğunu ekledi. Estival-Broadhurst, "Filistinlileri haklarından ve topraklarından mahrum bırakan suiistimalleri kabul edemeyiz. İki devletli çözümün uygulanmasına yönelik siyasi umutları acilen yeniden canlandırmalıyız” dedi.

OYLAMA DÜN DE ERTELENMİŞTİ

BM Güvenlik Konseyi’ne Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sunulan söz konusu karar tasarısına yönelik oylama dün karar tasarısının metnine yönelik tartışmalar nedeniyle bugüne ertelenmişti. Tasarı metninde yer alan “düşmanlıkların durdurulması” ifadesi "düşmanlıkların geçici olarak durdurulmasına yönelik acil adımlar atılması" olarak değiştirilmişti.