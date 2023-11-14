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BM, insanlık namına Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “insanlık adına” Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya
  • 14.11.2023 21:00
  • Giriş: 14.11.2023 21:00
  • Güncelleme: 14.11.2023 21:04
Kaynak: iHA
BM, insanlık namına Gazze’de ateşkes çağrısında bulundu
FOTOĞRAF: depophotos

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 39 gündür devam ederken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in Gazze Şeridi’ndeki birçok hastanede yaşanan korkunç durumdan ve “dramatik can kayıplarından” derin rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Dujarric, “Genel Sekreter, insanlık adına derhal insani ateşkes çağrısında bulunuyor” dedi.

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