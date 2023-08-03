BM Komutanlığı doğruladı: Kuzey Kore sınırını geçen ABD'li asker gözaltında

BM Komutanlığı, Kuzey Kore sınırı geçen ABD'li asker Travis King'in gözaltına alındığını doğruladı. Konuya ilişkin BM Komutanlığı'nın ABD'li askerin nerede bulunduğuna dair Kuzey Kore'den bulunduğu bilgi talebinde, King'in gözaltında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı, Kuzey Kore sınırını "izinsiz ve isteyerek" geçtiği açıklanan ABD'li asker Travis King'in gözaltına alındığını doğruladı.

BBC'nin haberine göre, BM Komutanlığı, ABD'li askerin nerede olduğuna dair Kuzey Kore'ye bilgi talebinde bulunulduğunu ve gelen ilk yanıtta King'in gözaltına alındığının bildirildiğini aktardı.

Pyongyang'ın konuya ilişkin nasıl bir karar alacağı hakkında ayrıntı verilemeyeceğini ifade eden BM Komutanlığı "ABD'li askeri evine gönderme çabalarına müdahale etmek istemediğini" kaydetti.

Görüşmeler, 1950-1953 Kore Savaşı'nda imzalanan ateşkeste belirlenen Ortak Güvenlik Bölgesi üzerindeki iletişim hattı sayesinde yapıldı.

"KUZEY KORE DİPLOMATİK ÇAĞRIMIZA YANIT VERMİYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Kuzey Kore'ye, Travis King hakkında "diplomatik kanallardan çağrı iletildiğini ancak Kuzey Kore'nin bu çağrıya henüz yanıt vermediğini" ifade etti.

Miller, King hakkında son 48 saat içerisinde BM Komutanlığından çağrı aldıklarını ancak bunun "önemli olmayan bir tasdik çağrısı" olduğunu söyledi.

Söz konusu çağrının "askeri" kanallardan geldiğini ifade eden Miller, bu nedenle konuya dair "hiçbir şekilde ilerleme kaydedilmediğini" vurguladı.

Miller, Kuzey Kore'yi devam ettirdiği balistik füze teknolojisi çabalarını, nükleer silah arayışını ve nükleer silah programının ilerlemesini durdurması için teşvik etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Bu konular hakkında Kuzey Kore ile görüşmeyi memnuniyetle karşılayacaklarını belirten Miller, "diyaloğa açık olduklarını ancak Kuzey Kore'nin kendileriyle anlamlı bir ilişki kurmayı reddettiğini" sözlerine ekledi.

Miller, "ABD'nin Kuzey Kore'yi nükleer silahlı devlet olarak değerlendirip değerlendirmediğine" ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li bir sivilin "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore sınırını geçtiğini duyurmuştu.

Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda, 23 yaşındaki Travis King'in asker olduğu, Güney Kore'de gece kulübünde bir sivili darbetmek ve polis aracını tekmelemek suçundan 2 aya yakın hapis cezası aldığı kaydedilmişti. King'in, 10 Temmuz'da serbest bırakılarak disiplin cezası için ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Bliss askeri üssüne geri gönderilmek istendiği belirtilmişti.

Asker eşliğinde getirildiği havaalanında uçağın kapısından pasaportunu kaybettiği gerekçesiyle geri dönen King'in, daha sonra havaalanından ayrılarak turistlerin yer aldığı Kuzey ile Güney Kore arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) olan fiili sınır köyü Panmunjom'a düzenlenen tura katıldığı aktarılmıştı.