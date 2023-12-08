BM: Sudan'daki çatışmalarda nisan ortasından bu yana 12 bin 190 kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana süren çatışmalar nedeniyle 12 bin 190 kişinin öldüğünü bildirdi.

BM'nin verilerine göre, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmalar sonucunda 12 bin 190 kişi hayatını kaybetti.

OCHA Sudan Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, iç savaşın 8. ayına girdiği Sudan’da 28 Ekim-24 Kasım tarihleri arasındaki çatışmalarda 1300 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

15 Nisan’dan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının ise 12 bin 190’a ulaştığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 6,6 milyon insanın evlerini terk ederek ülke içinde ve dışında farklı bölgelere göç ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Güney Sudan, Mısır, Çad, Orta Afrika ve Etiyopya gibi komşu ülkelere de 1,3 milyondan fazla Sudanlının geçiş yaptığı kaydedildi.